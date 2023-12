Concert des Voix de Gaïa à la Trinquette 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) Concert des Voix de Gaïa à la Trinquette 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06), 17 décembre 2023, . Concert des Voix de Gaïa à la Trinquette Dimanche 17 décembre, 19h00 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) 10 à 15 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T19:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T19:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:00:00+01:00 Dimanche 17 décembre, au jazz club La Trinquette, port de la Darse à Villefranche-sur-Mer.-Repas à 19h-Concert à 20h-Entrée : 15€, adhérents : 10€ Réservations uniquement par sms au :06 63 88 05 06 source : événement Concert des Voix de Gaïa à la Trinquette publié sur AgendaTrad 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) Port de la Darse

30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , 06230 Villefranche-sur-Mer, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/47023 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] stage 06 Détails Autres Lieu 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) Adresse Port de la Darse 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , 06230 Villefranche-sur-Mer, France Age max 110 Lieu Ville 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) Latitude 43.699798 Longitude 7.308742 latitude longitude 43.699798;7.308742

30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse , Villefranche-sur-Mer (06) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//