Visite guidée : Mosquée de Caucriauville 30 Avenue du 8 Mai 1945 Le Havre, 1 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire – En partenariat avec l’association des Musulmans du Havre.

Derrière sa sobre façade, l’édifice cache un intérieur richement décoré dans le style néo-mauresque. Faïences à motifs géométriques colorés et arabesques sculptées en plâtre témoignent de savoir-faire ancestraux. Édifiée en 2015 pour répondre à un besoin cultuel, la mosquée est également un lieu culturel, éducatif et social au coeur du quartier de Caucriauville.

Visite à 14h30 et 15h30.

Gratuit – Durée : 45 min.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Tenue sobre souhaitée..

30 Avenue du 8 Mai 1945 Mosquée de Caucriauville

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



Divin patrimoine – Organized by Pays d’art et d’histoire – In partnership with the Association des Musulmans du Havre.

Behind its sober façade, the building hides a richly decorated interior in the neo-Moorish style. Earthenware with colorful geometric motifs and arabesques sculpted in plaster bear witness to ancestral skills. Built in 2015 to meet religious needs, the mosque is also a cultural, educational and social venue in the heart of the Caucriauville district.

Tours at 2:30pm and 3:30pm.

Free – Duration: 45 min.

Reservations required.

Meeting place to be announced on registration.

Sober attire preferred.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire – En colaboración con la Association des Musulmans du Havre.

Tras su sobria fachada, el edificio oculta un interior ricamente decorado en estilo neomusulmán. La loza con coloridos motivos geométricos y los arabescos esculpidos en yeso dan testimonio de una destreza ancestral. Construida en 2015 para responder a las necesidades religiosas, la mezquita es también un centro cultural, educativo y social en el corazón del barrio de Caucriauville.

Visitas a las 14.30 y 15.30 h.

Gratuita – Duración: 45 min.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Se recomienda llevar ropa sobria.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire – In Partnerschaft mit der Association des Musulmans du Havre.

Hinter der schlichten Fassade des Gebäudes verbirgt sich ein reich verziertes Inneres im neomaurischen Stil. Bunte Fayencen mit geometrischen Motiven und in Gips geformte Arabesken zeugen von althergebrachter Handwerkskunst. Die Moschee wurde 2015 errichtet, um einem religiösen Bedürfnis zu entsprechen, ist aber auch ein kultureller, pädagogischer und sozialer Ort im Herzen des Stadtviertels Caucriauville.

Besichtigung um 14:30 und 15:30 Uhr.

Kostenlos – Dauer: 45 Min.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Nüchterne Kleidung erwünscht.

