Manche CinéFamille « La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille » 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer, 3 décembre 2023, Hauteville-sur-Mer. Hauteville-sur-Mer,Manche Séance CinéFamille au cinéma de la Plage avec la diffusion du film « La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille ».

Tarif unique 2€..

2023-12-03 14:45:00 fin : 2023-12-03 . .

30 avenue de l’Aumesle Cinéma de la Plage

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



CinéFamille screening at cinéma de la Plage with « La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille ».

Single ticket price 2? Proyección CinéFamille en el Cinéma de la Plage con la película « La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille ».

Precio de la entrada individual 2? Familienkino im Kino de la Plage mit dem Film « La Pat’ Patrouille: La Super Patrouille ».

Mise à jour le 2023-11-09

