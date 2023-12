Rencontre autour du Roman de Chamonix avec l’autrice Sophie Cuenot 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

27 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27 19:00:00 À l’occasion des célébrations des Jeux de 1924, la réédition d’un livre de référence sur Chamonix, une passionnante fresque de plus de 1000 ans qui couvre les événements de la vallée jusqu’à aujourd’hui..

30 av du Mont-Blanc Editions Guérin

Chamonix-Mont-Blanc 74400

