Rencontre, conférence, dédicace avec le glaciologue Sylvain Coutterand 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 4 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

ATLAS

DES GLACIERS DISPARUS

Sylvain Coutterrand

Préface du paléoclimatologue Jean Jouzel

La nouvelle édition d’un ouvrage de référence sur notre passé glaciaire présentée par son auteur..

2023-08-04 18:00:00 fin : 2023-08-04 19:00:00. .

30 av du Mont-Blanc Editions Guérin

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



ATLAS

OF DISAPPEARING GLACIERS

Sylvain Coutterrand

Foreword by paleoclimatologist Jean Jouzel

The new edition of a reference work on our glacial past, presented by its author.

ATLAS

DE LA DESAPARICIÓN DE LOS GLACIARES

Sylvain Coutterrand

Prólogo del paleoclimatólogo Jean Jouzel

Nueva edición de una obra de referencia sobre nuestro pasado glaciar, presentada por su autor.

ATLAS

DER VERSCHWUNDENEN GLETSCHER

Sylvain Coutterrand

Vorwort des Paläoklimatologen Jean Jouzel.

Die Neuauflage eines Standardwerks über unsere vergletscherte Vergangenheit, präsentiert von seinem Autor.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc