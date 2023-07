Rencontre, lecture, dédicace avec Émilie Talon 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 29 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Ancrée au pied des Alpes, Émilie Talon cultive le lien puissant qu’elle a avec l’Iran, où vit une partie de sa famille franco-iranienne. Elle nous presente son nouveau livres Vertiges Persans..

2023-07-29 18:00:00 fin : 2023-07-29 19:00:00. .

30 av du Mont-Blanc Editions Guérin

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Anchored at the foot of the Alps, Émilie Talon cultivates the powerful link she has with Iran, where part of her Franco-Iranian family lives. She presents her new book Vertiges Persans.

Anclada al pie de los Alpes, Émilie Talon cultiva el poderoso vínculo que la une a Irán, donde vive parte de su familia franco-iraní. Presenta su nuevo libro Vertiges Persans.

Émilie Talon ist am Fuße der Alpen verwurzelt und pflegt ihre starke Verbindung zum Iran, wo ein Teil ihrer französisch-iranischen Familie lebt. Sie stellt uns ihr neues Buch Vertiges Persans vor.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc