Rencontre, lecture, débat autour de Ramuz et de son livre Farinet ou la fausse monnaie 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, 20 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Lecture et débat autour de Farinet ou la fausse monnaie le livre de Ramuz avec la présence de Gérard Comby de la commission patrimoine de Saillon..

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 19:00:00. .

30 av du Mont-Blanc Editions Guérin

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Reading and discussion of Ramuz’s Farinet ou la fausse monnaie, with Gérard Comby from Saillon’s heritage commission.

Lectura y debate sobre Farinet ou la fausse monnaie, el libro de Ramuz, con Gérard Comby, de la Comisión del Patrimonio de Saillon.

Lesung und Diskussion über Farinet ou la fausse monnaie das Buch von Ramuz mit der Anwesenheit von Gérard Comby von der Kommission für Kulturerbe von Saillon.

