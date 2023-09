Gynecolloque – 3ème Colloque Azuréen de Gynécologie-Obstétrique et de la Santé des Femmes 30 av de la Voie Romaine Nice, 27 septembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Nous espérons vous offrir un programme qui fera honneur à ce qui fait la réussite de Gynecolloque : des présentations concises et pratiques, des échanges permanents avec les congressistes, l’interdisciplinarité et…une bonne ambiance !.

2023-09-27 fin : 2023-09-29 . .

30 av de la Voie Romaine Le Galet – Hôpital Pasteur CHU de Nice

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



We hope to offer you a programme that does justice to what makes Gynecolloque such a success: concise, practical presentations, ongoing exchanges with delegates, interdisciplinarity and…a great atmosphere!

Esperamos ofrecerle un programa que haga justicia a lo que hace de Gynecolloque un éxito: presentaciones concisas y prácticas, intercambios continuos con los delegados, interdisciplinariedad y… ¡un gran ambiente!

Wir hoffen, Ihnen ein Programm anbieten zu können, das dem gerecht wird, was den Erfolg von Gynecolloque ausmacht: prägnante und praktische Präsentationen, ständiger Austausch mit den Kongressteilnehmern, Interdisziplinarität und?eine gute Atmosphäre!

