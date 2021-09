30 artistes exposent : Napoléon ? Encore ! Musée de l’Armée, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Nuit Blanche au musée de l’Armée – Sculpture / Vidéo / Exposition / Performance / Musique / Conférence

Découvrez le monument parisien exceptionnellement mis en lumière pour l’occasion ainsi que les tendances les plus actuelles de la création française et internationale avec l’audacieuse exposition “Napoléon ? Encore !” qui dévoile le regard d’une trentaine d’artistes sur la figure de Napoléon et son héritage pour le monde actuel.

Venez rencontrer le plasticien Pascal Convert sous le Dôme des Invalides et suivez les artistes Delgado Fuchs dans une épopée dadaïste au travers de tableaux vivants entre performances et arts plastiques. Pour ponctuer cette Nuit Blanche, l’Orchestre symphonique de la Garde républicaine et le pianiste Franck Braley interpréteront en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, une composition de Karol Beffa accueilli en résidence dans le cadre de la saison Napoléon.

Avec Marina Abramović, Adel Abdessemed, Art and Language, Stéphane Calais, Pascal Convert, Hélène Delprat, Damien Deroubaix, Pablo Gosselin, Laurent Grasso, Juliette Green, Fabrice Hyber, Hervé Ingrand, Kapwani Kiwanga, Alexander Kluge avec Georg Baselitz, La Méduse, Ange Leccia, Célia Muller, Yan Morvan, Hans Op de Beeck, Pavel Pepperstein, Edgar Sarin, Julian Schnabel, Shu Rui, Assan Smati, Georges Tony Stoll, Laure Subreville, Agnès Thurnauer, Yan Pei-Ming, Delgado Fuchs.

https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/napoleon-encore-de-marina-abramovic-a-yan-pei-ming.html http://www.delgadofuchs.com

En partenariat avec : le Centre Culturel Suisse – https://ccsparis.com/

Musée de l’Armée 129 rue de Grenelle Paris 75007

13 : Varenne (209m) 8 : La Tour-Maubourg (257m) 69, 28, 87 RER C Invalides



Contact : https://www.musee-armee.fr/accueil.html https://www.facebook.com/MuseeArmeeInvalides

©Delgado Fuchs