30 ans ! Selecta Samaan + Skrib & Snow + Juste Shani + Demi Portion + Only You + L’Afghan Box, 22 octobre 2022, .

30 ans ! Selecta Samaan + Skrib & Snow + Juste Shani + Demi Portion + Only You + L’Afghan Box



2022-10-22 19:30:00 – 2022-10-22 03:00:00

À l’occasion des 30 ans de la Cave à Musique, programmation 30 heures / 30 ans !

Warm up 20h – 21h

SELECTA SAMAAN

Il dévoile sa playlist, tu chauffes la piste !

SKRIB & SNOW

Mâcon, rap

Skrib et Snow, rappeurs originaires de Mâcon, s’associent le temps d’une soirée pour performer sur les planches de la Cave à Musique. Après un EP sorti en 2015, Skrib a continué de diffuser sa musique en partageant plusieurs clips sur internet. Un nouveau projet est en préparation qui devrait sortir d’ici fin 2022. Snow, qui a sorti dernièrement 2 EP (Hades et Nemesis), travaille actuellement sur un nouveau projet lui aussi.

En attendant, pourquoi pas, la réunion de ces 2 artistes pour un projet commun.

JUSTE SHANI

Paris, rap

Si certains profils se sont construits sur les réseaux, comme au foot, Juste Shani s’est faite sur le terrain. Enchaînant les concerts, les open mic, les passages radio et les freestyles rap, elle affine ses punchlines puissantes et engagées avec une juste dose d’égo trip. Aux antipodes des clichés du rap, Juste Shani s’en tape de la street scred, assumant ses positions fièrement féministes.

Déterminée, elle met la barre très haut, avec pour objectif un art « Durable » sinon »J’arrête demain ». Sensible aux thématiques d’inclusion, on retrouve dans ses textes toutes les attitudes extérieures qui l’ont forgée, qu’il s’agisse du monde de la musique, des rapports humains ou même du foot ! En préparation, un 1er EP.

DEMI-PORTION

Sète, rap

Rachid Daïf alias Demi-Portion mène sa barque en solo depuis 2008, multipliant les projets, les mixtapes et les EPs, sans jamais oublier de rendre hommage à ce qui l’a construit : la culture hip-hop.

Avec son dernier projet (janvier 2020), Demi-Portion retourne vers le boom-bap, vers La Bonne Ecole – comprendre celle du hip-hop. Loin d’être un retour en arrière ou une bouffée de nostalgie, cet album est bien la suite logique de la trajectoire d’un artiste qui garde toujours un œil sur ses racines et l’autre sur son public. On y croise Brassens, icône sétoise, Mireille Mathieu, mais aussi Bigflo et Oli, Scylla, Grand Corps Malade, ou Davodka. L’album revêt les couleurs de l’intime, mais aussi de l’urgence politique, sur laquelle Rachid s’exprime franchise. Et, au détour d’un couplet, on croise la phrase qui définit sans doute le mieux le parcours de Demi-Portion : « Garder mon identité, désolé ça s’refuse pas. »

ONLY YOU par Xavier Machault

Grenoble, Jukebox de chansons d’amour chantées par un chanteur pour un spectateur

Only You, c’est une certaine idée de la démesure, un contre-pied absolu au gigantisme pour proposer au public un temps suspendu, un moment singulier. Musicien aux multiples facettes, Xavier Machault vous convie dans l’écrin et dans l’intimité de son jukebox géant. Il interprétera, rien que pour vous, une chanson d’amour, choisie parmi un répertoire populaire de 16 chansons réarrangées.

L’AFGHAN BOX de Claire JOLY & Miguel CORREIA – Mâcon

Revenons au sources de la photographie, pas de celles qui défilent à grande vitesse sur nos écrans, mais de celles que l’on faisait il y a 100ans dans nos rues. L’Afghan Box, Street Box, ou encore Camera Minutera, c’est selon les continents, est une chambre photographique mais aussi chambre noire de développement, cette boite magique permet d’obtenir une photo en noir et blanc sur papier argentique en quelques minutes.

Réalisé entièrement en récupération par l’artiste plasticien Miguel Correia d’après une idée de Claire Joly, Photographe. C’est une expérience photographique originale et hors du commun que ces deux artistes partagent et proposent dans l’enceinte de la Cave à Musique. Faites-vous tirer le Portrait et abandonnez les selfies le temps d’un soir !

