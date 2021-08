Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris 30 ANS POLYPHONY L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

30 ANS POLYPHONY L’Alimentation Générale, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 20h à 5h

gratuit

Le vendredi 10 septembre, l’association Polyphony se retrouve à l’Alimentation Générale pour fêter son 30ème anniversaire. Le vendredi 10 septembre, l’association Polyphony se retrouve à l’Alimentation Générale pour fêter son 30ème anniversaire. Au programme ? La réunion exceptionnelle de tous les groupes qui ont marqué l’histoire de Polyphony pour vous produire un show des plus mémorables. Une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir lors de leurs concerts les Blue Spanners, The Trouples, The Last Drags, Hard Scene 21 ou encore Deepest Mind. S’en suivra des DJ sets des plus qualitatifs : Disco, House, Afro, tout pour vous ambiancer comme il se doit, de 22h30 à 5h. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Rock Musique

