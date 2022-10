30 ANS ! Luciol in the Jungle « Animals vs Vegetals » avec Cocktail musical exotique + Orchestre de la Bal + L’Afghan Box, 29 octobre 2022, .

30 ANS ! Luciol in the Jungle « Animals vs Vegetals » avec Cocktail musical exotique + Orchestre de la Bal + L’Afghan Box



2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29 03:00:00

0 0 EUR À l’occasion des 30 ANS de la Cave à Musique !

Si vous aimez : Baloo, Tarzan et Jaïn

COCKTAIL EXOTIQUE MUSICAL

Mixé par Laura et Jean-Philippe de la Médiathèque de Mâcon

Un concentré de pépites musicales pour échauffer les corps !

ORCHESTRE DE LA BAL : LUCIOL IN THE JUNGLE

Mâcon et alentours, all styles

Un anniversaire de la Cave sans l’Orchestre de la Bal, c’est Tarzan sans Cheeta, Mowgli sans Baloo, George sans Tookie ou King Kong sans Ann Darrow… La quarantaine de doux-dingues de l’ODLB revient donc en mode jungle pour nous pondre 5 heures de reprises, tantôt fidèles tantôt un rien blasphématoires, en piochant dans le répertoire des milliers de groupes ayant foulé notre scène, dans les tubes estampillés 1992 et dans les hits de la canopée amazonienne. Vous essayez d’imaginer ce que ça peut donner ? Nous non plus on en sait fichtre rien, la seule chose de sûre c’est que ça devrait être chaud, moite et que ça va être de la Bal, alors venez. Et profitez-en pour revêtir votre plus beau pagne, votre plus soyeuse peau de panthère ou votre déguisement de ficus le plus seyant. Ou les trois, c’est bien les trois.

L’AFGHAN BOX de Claire JOLY & Miguel CORREIA – Mâcon

Revenons au sources de la photographie, pas de celles qui défilent à grande vitesse sur nos écrans, mais de celles que l’on faisait il y a 100 ans dans nos rues. L’Afghan Box, Street Box, ou encore Camera Minutera, c’est selon les continents, est une chambre photographique mais aussi chambre noire de développement, cette boite magique permet d’obtenir une photo en noir et blanc sur papier argentique en quelques minutes.

Réalisé entièrement en récupération par l’artiste plasticien Miguel Correia d’après une idée de Claire Joly, Photographe. C’est une expérience photographique originale et hors du commun que ces deux artistes partagent et proposent dans l’enceinte de la Cave à Musique. Faites-vous tirer le Portrait et abandonnez les selfies le temps d’un soir !

https://www.facebook.com/stockdproject

dernière mise à jour : 2022-10-06 par