30 Ans ! la Juke-box Boum par Lucie Paquet et Patricia Debas

2022-10-12 – 2022-10-12 À l’occasion des 30 ANS de la Cave à Musique !

LA JUKE-BOX BOUM! par Lucie Paquet (danse) & Patricia Debias (Dj & musique),Bourg-en-Bresse (boum artistique).

Boum participati ve et spectacle immersif.

La Juke-Box Boum est une boum artistique pour les enfants de 6 à 12 ans amenés à choisir les morceaux sur lesquels, ils et elles, souhaitent danser, ils et elles sont ensuite invité.e.s à se transformer pour devenir les monstres imaginaires de La Juke-Box Boum ! pour enfin rejoindre la piste de danse.

Mais soudain, la boum s’arrête… Bienvenue à la Juke-Box Boum



Production : Makane

Co-production : SMAC La Tannerie – association La Truffe et les Oreilles dernière mise à jour : 2022-09-28 par

