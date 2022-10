30 ANS ! Ils Scènent présente Marc Prepus & Panda San dans « Bigcaddy Man »

2022-10-30 16:30:00 – 2022-10-30 19:00:00 13 13 EUR À l’occasion des 30 ANS de la Cave à Musique, en partenariat avec l’association Ils Scènent … MARC PREPUS & PANDA SAN dans « BIGCADDY MAN »

Chalon sur Saône, humour déjanté

Marc Prépus, c’est le Rémy Bricka du futur, un super-héros sale et douteux, œuvrant pour un monde meilleur, un alchimiste des détritus, sublimeur de jouets démodés. Ce musicien de surface vous présente son concert-spectacle déjanté, engagé, décalé et technique qui vous fera basculer avec irrévérence dans un monde d’amour, de gloire et de beauté où le bouffon est roi. Une ode à la liberté pour êtres libres…

http://marcprepus.com/

https://fr-fr.facebook.com/BigCaddyman

cath@cavazik.org +33 3 85 21 96 69 https://cavazik.org/ dernière mise à jour : 2022-10-06 par

