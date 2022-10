30 ANS ! Gâtechien + Équipe de Foot + Only You + l’Afghan Box Mâcon, 20 octobre 2022, Mâcon.

2022-10-20 19:30:00 – 2022-10-20

Si vous aimez Lysistrata, Queen of the Stone Age, Didier Deschamps

GÂTECHIEN

Angoulême, post hardcore

Les 2 membres de GÂTECHIEN fêtent leurs 20 ans et remettent le couvert pour des dates au gré de leurs envies. Ne loupez pas ce duo basse batterie quelque part entre FUGAZI, RAGE AGAINST THE MACHINE et UNWOUND qui, durant deux décennies, 5 albums et 500 dates en Europe, a marqué la scène rock indé internationale. Fun, groove énergique et riffs ciselés sont de retour avec GÂTECHIEN!

ÉQUIPE DE FOOT

Bordeaux [rock]

Équipe de Foot est pour Alex (chant-guitare) et Michaël (chant-batterie) un terrain de jeu au sein duquel rien n’est interdit : être deux et sonner comme dix, écrire des chansons-exutoires alliant spontanéité et complexité, noise et pop, garage et lo-fi … Mais Équipe de Foot n’est pas seulement un duo rock ou garage ou punk ou pop ou psyché, c’est avant tout deux auteurs, compositeurs, bricoleurs, amoureux de chansons pop et d’expérimentations.

Après Chantal (2017) et Marilou (2019) leurs 2 premiers albums, Géranium (2022) a été composé entre confinement et périodes de résidence. Onze titres composent ce troisième opus qui leur ressemble plus que jamais. Plus libre, plus bricolé, plus ouvert, plus foisonnant, plus intime, à la fois plus abouti et plus direct. À découvrir !

ONLY YOU par Xavier Machault

Grenoble [Jukebox de chansons d’amour chantées par un chanteur pour un spectateur]

Only You, c’est une certaine idée de la démesure, un contre-pied absolu au gigantisme pour proposer au public un temps suspendu, un moment singulier. Musicien aux multiples facettes, Xavier Machault vous convie dans l’écrin et dans l’intimité de son jukebox géant. Il interprétera, rien que pour vous, une chanson d’amour, choisie parmi un répertoire populaire de 16 chansons réarrangées.

L’AFGHAN BOX de Claire JOLY & Miguel CORREIA – Mâcon

Revenons au sources de la photographie, pas de celles qui défilent à grande vitesse sur nos écrans, mais de celles que l’on faisait il y a 100 ans dans nos rues. L’Afghan Box, Street Box, ou encore Camera Minutera, c’est selon les continents, est une chambre photographique mais aussi chambre noire de développement, cette boite magique permet d’obtenir une photo en noir et blanc sur papier argentique en quelques minutes.

Réalisé entièrement en récupération par l’artiste plasticien Miguel Correia d’après une idée de Claire Joly, Photographe. C’est une expérience photographique originale et hors du commun que ces deux artistes partagent et proposent dans l’enceinte de la Cave à Musique. Faites-vous tirer le Portrait et abandonnez les selfies le temps d’un soir !

