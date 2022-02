30 ans Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain Aucamville Aucamville Catégories d’évènement: Aucamville

AGENDA Sam 26 février – 20h – Tom Ibarra Group + 1ère partie Gagnants du Tremplin – Toulouse /Le Métronum – 10/12€ Jeu 17 mars – 19h00 – Heeka 4tet – Gagnac-sur-Garonne/Espace Garonne – Gratuit Ven 18 mars – 19h00 – Oslo Tropique – Launaguet/Salle des fêtes – Gratuit Ven 18 mars – 21h00 – Laura Cox – Bruguières/Le Bascala – debout 12/16€ / assis 16€/20€ Sam 19 mars – 19h00 – Rencontre avec Christophe « Cocolo » Ferrer autour de son expo photos + 1ère partie Gratteurs Roses + concert Aluna Project – Centre Culturel Toulouse Lalande – 6.50€/12€ Dim 20 mars – dès 10h00 – Concert surprise sur le Marché plein vent d’Aucamville / Gratuit Jeu 24 mars – 20h30 – Jell-oO – Fenouillet/Salle des Fêtes – 5€ Ven 25 mars – 20h30 – Spleenarium – Aucamville/Salle Georges Brassens – 10€/12€ Sam 26 mars – 20h30 – Maë Defays trio – Aucamville/Salle Georges Brassens – 13€/15€ Dim 27 mars – 15h30 – Ciné-concert-goûter «Steve & Stan» – Aucamville/ Cinéma Jean Marais – 4€

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain fête sa 30eme année d’existence du 17 au 27 mars 2022 Aucamville rue des écoles 31140 Aucamville Haute-Garonne

