30 ANS ! Elyas Khan + Nikovska Wonderful Orchestra + Jim Murple Memorial + Selecta Curtis Newton + Only You + Back Pocket + l’Afghan Box …, 21 octobre 2022, .

2022-10-21 19:30:00 – 2022-10-21 03:00:00

EUR 10 20 À l’occasion des 30 ANS de la Cave à Musique les 20, 21 et 22 octobre programmation 30 heures / 30 ans !

Si vous aimez Nervous Cabaret, Toots and the Maytals et Madness

SELECTA CURTIS NEWTON

Il pousse des disques, tu chauffes la piste !

ELYAS KHAN solo

New York / Berlin, experimental alternatif rock

Ex-leader du groupe new-yorkais Nervous Cabaret, Elyas mène une carrière solo depuis Berlin. Sa musique échappe à toute classification et se place avant tout sous le signe d’expérimentations musicales. Sa voix nourrie de blues et de son héritage indo-pakistanais alliée à ses rifs puissants font de ce one man band une performance fascinante, brutale et poétique.

https://www.facebook.com/elyaskhanmusic

https://www.instagram.com/elyas_khan_music/

https://www.youtube.com/user/kidsic



NIKOVSKA WONDERFUL ORCHESTRA !

Cave à Musique, Mâcon (Mâcon All Star février 2020), Ska/jazz ultra groovy

Fondé à l’occasion d’un atelier ponctuel du Mâcon-All-Stars du 29 février 2020, le NIKOVSKA WONDERFUL ORCHESTRA ! dans un show ultra groove, offre une revue endiablée combinant Ska Roots, Jazz, Latino, Tzigane, Reggae, Swing… Une grande salade aux épices jamaïcaines, servie par 11 musiciens habiles et déterminés à faire danser leur public. Compositions originales, complicité jubilatoire, arrangements intergalactiques font du NWO un ensemble à part, dont les mélodies s’incrustent durablement dans les mémoires. À ne pas manquer !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065225522992

JIM MURPLE MEMORIAL

Montreuil, reggae, rocksteady

JIM MURPLE MEMORIAL c’est du rhythm’n blues jamaïcain, du vrai rhythm’n’ blues, léger et envoûtant, où la douleur côtoie la joie de vivre… Mais version Jamaïcaine !

Entre classiques revisités et compositions très originales, redécouvrez l’authenticité du son et des différents grooves de cette musique insulaire et ressentez l’énergie du live sur la bande.

Après 26 ans de service musical, ces mordus de son et chercheurs de couleurs mettent toujours un point d’honneur à faire vivre cette merveilleuse musique traditionnelle, du ska au rhythm’n’ blues en passant par le calypso et le rocksteady.

À l’occasion de la sortie de leur 10° opus (avril 2020), le groupe associe son destin à celui de 4 jeunes et sublimes voix. Celle de Nanou, chanteuse emblématique du groupe, cède sa place à ses deux filles, Célia et Nina tandis qu’Ellen Birath et Marie alias Bobbie rejoignent la formation. Cette nouvelle alchimie donne son nom au dernier album en date : « 4 » !

https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial/

https://www.instagram.com/jimmurplememorial

https://www.youtube.com/c/Jimmurplememorialofficiel





ONLY YOU par Xavier Machault

Grenoble, Jukebox de chansons d’amour chantées par un chanteur pour un spectateur

Only You, c’est une certaine idée de la démesure, un contre-pied absolu au gigantisme pour proposer au public un temps suspendu, un moment singulier. Musicien aux multiples facettes, Xavier Machault vous convie dans l’écrin et dans l’intimité de son jukebox géant. Il interprétera, rien que pour vous, une chanson d’amour, choisie parmi un répertoire populaire de 16 chansons réarrangées.

https://xaviermachault.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCOp68ZdmkNhRpr7J2z9OAMA

BACK POCKET

Bruxelles, acrobates

Back Pocket est un collectif acrobatique pluridisciplinaire Bruxellois qui se propose d’apporter son esthétique bien particulière au domaine en plein développement du cirque contemporain. Se mélangeant aisément à la danse ou au théâtre de mouvement, la compagnie défend la pluridisciplinarité, la virtuosité technique et acrobatique, l’accessibilité, l’humour et l’intelligence dans ses performances.



https://www.facebook.com/backpocketcircus/

https://vimeo.com/user30924555

L’AFGHAN BOX de Claire JOLY & Miguel CORREIA – Mâcon

Revenons au sources de la photographie, pas de celles qui défilent à grande vitesse sur nos écrans, mais de celles que l’on faisait il y a 100 ans dans nos rues. L’Afghan Box, Street Box, ou encore Camera Minutera, c’est selon les continents, est une chambre photographique mais aussi chambre noire de développement, cette boite magique permet d’obtenir une photo en noir et blanc sur papier argentique en quelques minutes.

Réalisé entièrement en récupération par l’artiste plasticien Miguel Correia d’après une idée de Claire Joly, Photographe. C’est une expérience photographique originale et hors du commun que ces deux artistes partagent et proposent dans l’enceinte de la Cave à Musique. Faites-vous tirer le Portrait et abandonnez les selfies le temps d’un soir !

https://www.facebook.com/stockdproject

+ SURPRISE …

