30 ANS DU SPORT NAUTIQUE PARTHENAISIEN Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

30 ANS DU SPORT NAUTIQUE PARTHENAISIEN Parthenay, 14 mai 2022, Parthenay. 30 ANS DU SPORT NAUTIQUE PARTHENAISIEN CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau

Parthenay Deux-Sèvres À l’occasion de ses 30 ans, le Sport Nautique Parthenaisien organise une journée exceptionnelle à la piscine Gatinéo. Au programme :

– 14h-15h30 : venez vous mesurer les uns aux autres lors de courses, dans une ambiance détendue et familiale.

– 15h45-16h30 : découvrez le Water polo lors de démonstration puis testez vous-même ce sport !

– 17h-17h30 : Regardez les nageurs vous montrer les techniques de sauvetage

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

