Déjà 30 ans, trente années avec, et surtout au service, du territoire, ça peut paraître beaucoup mais c’est passé très vite ! Depuis les premiers pas du Syndicat, la vallée du Galeizon à un territoire qui s’étend maintenant sur la quasi-totalité du massif pin maritime-châtaignier, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles a disséminé tel le vent avec des graines une approche environnementale globale qui lui est chère.30 ans, c’est l’occasion de faire un point et de continuer d’explorer ! À travers un livre qui retranscrit l’histoire et les projets du territoire et de nombreuses activités : conférences, ateliers, sorties nature et autres spectacles, le Syndicat vous invite une nouvelle fois à découvrir ou redécouvrir le territoire.Au programme de cette sixième journée :Ciné-débat sur les castors, de 20h30 à 22h00 Ce film est le fruit de plus de 10 ans de recherches menées sur le terrain par Lionel Coste dans les rivières ardéchoises. Le castor est l’espèce qui modifie le plus son environnement et effectue les plus grandes constructions du règne animal. Les études menées sur le terrain sur plus de cinquante kilomètres de linéaire de cours d’eau ont permis de faire des observations inédites sur l’éthologie du castor, de mieux comprendre la construction des barrages, l’évolution des familles et des territoires, la cohabitation entre les familles, et de faire aussi des observations inédites sur sa cohabitation avec la loutre…Rendez-vous à la Salle polyvalente du Chambon à 20h30 le mercredi 2 mars.Tout public, nombre de places limité, inscriptions obligatoires.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 02 Mars 2022- Où ? : Le Chambon- Quand ? : De 20h30 à 22h00- Tarif : Animation gratuite- Inscriptions obligatoires, nombre de places limité- Informations complémentaires auprès de l’organisateur, Biosphera, par téléphone au 04 66 07 39 25

+33 4 66 07 39 25

