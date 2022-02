30 ans du SHVC – Jour 4 Cendras Cendras, 28 février 2022, CendrasCendras.

30 ans du SHVC – Jour 4 BiospheraBiosphera 18 rue Vincent Faïta Cendras Cendras

2022-02-28 – 2022-02-28 Biosphera 18 rue Vincent Faïta

Cendras Gard Biosphera Cendras Gard

Cendras

30 ans, trente années avec et au service du territoire, ça peut paraître beaucoup mais c’est passé très vite ! Depuis la vallée du Galeizon à un territoire qui s’étend maintenant sur la quasi-totalité du massif pin maritime-châtaignier, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles a disséminé tel le vent avec des graines une approche environnementale globale qui lui est chère.30 ans, c’est l’occasion de faire un point et de continuer d’explorer ! À travers un livre qui retranscrit l’histoire et les projets du territoire et de nombreuses activités : conférences, ateliers, sorties nature et autres spectacles, le Syndicat vous invite une nouvelle fois à découvrir ou redécouvrir le territoire.Au programme de cette quatrième journée :Rallye Nature – A la découverte des pollinisateurs, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Vous avez une âme d’aventurier·e ? Vous êtes sensibles à la biodiversité ?Que diriez-vous d’un rallye nature à la découverte des insectes pollinisateurs le lundi 28 février à Cendras ?Rien de plus simple pour participer, présentez-vous à l’accueil de Biosphera où l’on vous remettra vos consignes (dernier départ à 11h le main et 16h l’après-midi). À bientôt les baroudeur·se·s !Tout public, pas d’inscription nécessaire.Événement annulé en cas de trop mauvais temps.Atelier « A chacun sa soupe ! », de 14h30 à 18h30 Nous confectionnerons quelques soupes à partir de légumes anciens ou locaux, de saison puis nous échangerons autour du bar à soupes (dégustation) sur notre rapport à l’alimentation, à la place de la cuisine dans nos foyers, à l’accès aux produits locaux…Rendez-vous au Centre Socio-culturel de Cendras le lundi 28 février de 14h30 à 18h30.Tout public, 15 personnes au maximum, inscriptions obligatoires.*Infos pratiques :- Rendez-vous le 28 Février 2022- Où? : Biosphera pour le rallye nature et au Centre Socio-culturel pour l’atelier soupe, les deux étant à Cendras- Quand ? : Horaires variables, voir texte de l’annonce- Tarif : Animations gratuites- Réservation nécessaire pour l’atelier « A chacun sa soupe! » auprès du CSC Lucie Aubrac- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 07 39 25

+33 4 66 07 39 25

Droits libres

BiospheraBiosphera 18 rue Vincent Faïta Cendras Cendras

dernière mise à jour : 2022-02-11 par