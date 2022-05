30 ans du comite de jumelage : balade pedestre et soiree cabaret Saurais Saurais Catégories d’évènement: 79200

Saurais 79200 Saurais Balade de 6 km – buvette sur place Repas et soirée cabaret animée par la chanteuse Kath Leen

apéro Paëlla à volonté ! Fromage-dessert café

Adultes 25 € Enfants (-12ans) 12 €

