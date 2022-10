30 ANS ! Don’t Go Gentle : a film about IDLES + rencontre avec Robin Genetier

2022-10-12 18:00:00 – 2022-10-12 21:00:00 EUR 0 0 À l’occasion des 30 Ans de la Cave à Musique à la Médiathèque de Mâcon > Si vous aimez : IDLES, Nirvana, les anecdotes de tournée « DON’T GO GENTLE : A film about IDLES » de Mark ARCHER (2020) durée 1h15

Retraçant l’histoire du groupe de ses débuts jusqu’au deuxième album, Don’t Go Gentle reflète avec précision l’énergie parfois borderline qui habite Joe Talbot et ses compagnons. Amitiés, tensions, traumatismes… un groupe à fleur de peau, qui explose sur scène d’une véritable rage électrique. Mais c’est aussi le portrait de cette communauté soudée et cabossée qui gravite autour d’eux, et qui a activement participé au film. Une remise à plat du star system, avec une part de naïveté assumée, mais également une volonté implacable et engagée de changer le cours des choses.

Rencontre avec ROBIN GENETIER (Mâcon)

Actuel Tour Manager du groupe anglais IDLES

Pour les plus impatients, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver dans les épisodes de « SUR LA ROUTE » , une émission/immersion réalisée par Rémi Velotti pour Sol Fm et la Cave à Musique.

