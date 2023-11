30 ans des créateurs ont du coeur : Vente solidaire au profit du Vih/sida Bastille Design Center Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 décembre 2023 au lundi 18 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

lundi, dimanche

de 10h00 à 15h00

.Tout public. payant

Réservation sur billetweb

Vente Solidaire au profit de l’association Arcat

Les Créateurs ont du Coeur – Hiver 2023

Des achats avant l’été placés sous le signe de la solidarité.

Les

Créateurs ont du Cœur reviennent pour leur traditionnelle braderie de Noël avec des milliers d’articles à prix tout petits.

Gadgets,

déco, chaussures, bijoux, luxe, accessoires, cosmétiques, mode adulte,

mode enfant, lingerie, maillot de bain : vous trouverez forcément votre

bonheur.

L’intégralité des bénéfices de la vente permet à nos associations Arcat & Le Journal du sida et Checkpoint Paris de pérenniser leurs actions.

Arcat accompagne, conseille et oriente des personnes vivant avec le VIH

et / ou une hépatite. Le Checkpoint Paris, centre de santé sexuelle,

lutte contre le VIH, les IST et les inégalités sociales de santé en

proposant une offre de dépistage et de consultations spécialisées

complète et gratuite.

Bastille Design Center 74 Boulevard Richar Lenoir 75011 Paris

Contact : https://www.instagram.com/braderiearcat/?hl=fr +33672796111 evenementiel@arcat-sante.org https://www.facebook.com/braderiearcat/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/braderiearcat/?locale=fr_FR https://www.billetweb.fr/les-createurs-ont-du-coeur-hiver-2023

@5sur5