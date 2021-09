30 ans de Proxima Centauri La Méca, 21 octobre 2021, Bordeaux.

30 ans de Proxima Centauri

La Méca, le jeudi 21 octobre à 17:30

LES CONCERTS Le 21 octobre 2021 17h30 : Déambulation 1 – Juan Arroyo Sabia (extrait A) (6’) (hall) pour flûte, saxophone, piano, percussion et électronique – Loreto Martinez performance (6’), création mondiale (Frac) – François Rossé Création (titre à déterminer) (7’), création mondiale (Frac) (en lien avec l’exposition du FRAC, commande de Proxima Centauri) 18h30 : concert à la MECA-scène « CONFLUENCE » 19h45 ou 20h : Déambulation 2 – Juan Arroyo Sabia (extrait B) (5’) (hall) pour flûte, saxophone, piano, percussion et électronique – François Rossé Création (titre à déterminer) (7’), création mondiale (Frac) (en lien avec l’exposition du FRAC, commande de Proxima Centauri) – Georges Aperghis « les 7 crimes de l’Amour » (8’) (Frac) Pour voix, saxophone et percussion 20h30 : apéro – salon MECA LES INSTALLATIONS Écran numérique dans le hall : projection des photos de Frédéric Desmesures en continu Auditorium du FRAC : écran avec diffusion en continu de vidéos (possibilité d’une diffusion le samedi 16 octobre 2021 après le SPOT. Lancement de la résidence) MECA Studio : IL CANTO DEI SUICIDI – un environnement immersif visuel et musical en réalité virtuelle 360° par Vincent Ciciliato – création visuelle, et Christophe Havel – création sonore et musicale Une production ART ZOYD – Centre de création musicale, avec le soutien de la SCAM – Société civile des auteurs multimédia (bourse Brouillon d’un rêve) et du CIEREC – EA3068 possibilité de proposer aux gens de venir écouter sur RDV ou ouvert en continu

entrée gratuite sur inscription

Proxima Centauri fête les 30 ans de l’ensemble

La Méca Quai de Paludate, 5 Parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T17:30:00 2021-10-21T21:00:00