Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin Deux journées professionnelles développées autour d’un anniversaire, celui marquant 30 ans d’accueil d’artistes en résidence à Monflanquin.

Artistes, commissaires, auteurs, critiques d'art et élus viendront témoigner des spécificités et de la singularité de ce programme ancré en milieu rural depuis trois décennies. Retrouvez le programme complet dans les documents à télécharger. +33 5 53 36 54 37

Artistes, commissaires, auteurs, critiques d’art et élus viendront témoigner des spécificités et de la singularité de ce programme ancré en milieu rural depuis trois décennies. Retrouvez le programme complet dans les documents à télécharger. ©pollen dernière mise à jour : 2021-08-20 par

