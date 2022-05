30 ans de patrimoine historique et mondial : Une journée journée festive et ludique pour ponctuer la semaine de la cathédrale

30 ans de patrimoine historique et mondial : Une journée journée festive et ludique pour ponctuer la semaine de la cathédrale, 14 mai 2022, . 30 ans de patrimoine historique et mondial : Une journée journée festive et ludique pour ponctuer la semaine de la cathédrale

2022-05-14 – 2022-05-14 Dès 10h à 12h des visites vont seront proposées et

de 14h à 18h : stands de jeux et présentation de la cathédrale en lego

De 15h à 16h30 : reproduction en fresque humaine du logo du Patrimoine mondial

L’occasion de nous dire et de lui dire ce que cette cathédrale représente pour tous les Berruyers. La journée se prolongera par la Nuit de la cathédrale (organisée par les Amis de la cathédrale) et par la Nuit des musées* (musée Estève et hôtel Lallemant). Une journée festive et ludique pour ponctuer la “semaine de la cathédrale ” Dès 10h à 12h des visites vont seront proposées et

de 14h à 18h : stands de jeux et présentation de la cathédrale en lego

De 15h à 16h30 : reproduction en fresque humaine du logo du Patrimoine mondial

L’occasion de nous dire et de lui dire ce que cette cathédrale représente pour tous les Berruyers. La journée se prolongera par la Nuit de la cathédrale (organisée par les Amis de la cathédrale) et par la Nuit des musées* (musée Estève et hôtel Lallemant). dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville