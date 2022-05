30 ans de Nevermind Nirvana à la Manufacture, 17 juin 2022, .

30 ans de Nevermind Nirvana à la Manufacture

2022-06-17 – 2022-06-17

5 A l’occasion des 30 ans de la sortie du mythique Nevermind de Nirvana, Reivax Tour et la Manufacture proposent de se (re)plonger dans l’univers du groupe de Seattle, véritable déclencheur du mouvement grunge à l’échelon de la planète.

Autour d’artistes et musiciens du département de l’Aisne, la soirée mêlera concerts, danse et photos de Youri Lenquette. De quoi combler les contemporains de Kurt Cobain et ses acolytes mais aussi les plus jeunes qui n’ont pu passer à côté de ce groupe mythique. Avec en prime Guerilla Poubelle en première partie et un peu plus…

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer.

billetterie@saint-quentin.fr

