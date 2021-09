30 ans de mode Prisu Vesoul, 19 septembre 2021, Vesoul.

Vesoul Haute-Saône

EUR L’association Rétroprisu propose une exposition, éclatée dans différents endroits extérieurs du Vieux Vesoul, et qui présentera l’évolution du style “Prisu” : exposition de vêtements d’époque, panneaux historiques… Une façon de découvrir cette marque de prêt-à-porter très innovante, ainsi que les cours et ruelles pittoresques du Vieux Vesoul ! Suivez les flèches !

Dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 18h, en extérieur. Visite libre et gratuite.

retroprisu@gmail.com

