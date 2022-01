30 ans de l’ECAM Rennes Couvent des Jacobins – Rennes, 11 mars 2022, Rennes.

30 ans de l’ECAM Rennes

Couvent des Jacobins – Rennes, le vendredi 11 mars à 17:00

Cet anniversaire est une très belle occasion de **revenir sur le chemin parcouru**, de remercier tous ceux et toutes celles qui ont **contribué à l’évolution de l’école** et de se projeter **vers l’avenir.** Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière **les grandes évolutions de l’école** qui compte cette année plus de **600 élèves-ingénieurs** et plus de **2000 Alumni.** La soirée sera animée par **Xavier Debontride,** journaliste économique et rédacteur en chef du média Entreprendre.bzh. Au programme, conférence avec **Bruno Marion,** prospectiviste, remise de trophées et cocktail dinatoire, dans un **joyau du centre historique de Rennes.**

Sur invitation et inscription

Couvent des Jacobins – Rennes 10 place sainte-Anne 35000 rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T17:00:00 2022-03-11T23:59:00