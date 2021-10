30 ans de la Galerie Duchamp Yvetot, 10 novembre 2021, Yvetot.

30 ans de la Galerie Duchamp Yvetot

2021-11-10 – 2021-11-10

Yvetot Seine-Maritime

Journée anniversaire : 30 ans (1991-2021) de rencontres, d’échanges, d’idées et de découvertes à célébrer.

Dès 9h00 : une tablée au marché d’Yvetot, une radio éphémère carte blanche à Benjamin Bonaventure, artiste plasticien et musicien, diffusée dans les rues d’Yvetot et trente années d’archives et de souvenirs à découvrir à la Galerie Duchamp.

18h00 : verre de l’amitié et gâteau d’anniversaire en musique avec la fanfare de la Musique Municipale d’Yvetot.

20h00 : concert des Agamemnonz.

galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/

Yvetot

dernière mise à jour : 2021-10-23 par