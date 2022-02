30 ans de la Fédération Française de Randonnée Fort-Louis Fort-Louis Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Célébration des 30 ans de présence en Alsace. Randonnée champêtre à Fort-Louis le matin, Apéritif animé par les sonneurs « Vents du Nord » de Lichtenberg (cor des Alpes), Déjeûner champêtre et buvette sur place. Inscription obligatoire.

