Salle pluriactivités rue du stade St Laurent de Chamousset, le samedi 4 septembre à 17:00

Pour fêter les 30 ans de la bibliothèque, Steve nous fait un beau cadeau ! Avant de sillonner la France avec son nouveau spectacle il descend du Mt Pothu, rien que pour nous ! En quintet familial, il revisite ses 50 années de scène, avec toujours le même enthousiasme.

Inscriptions obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T17:00:00 2021-09-04T18:00:00

