30 ans de la banda Los Ultimos Caubios-Loos, 25 juin 2022, Caubios-Loos.

30 ans de la banda Los Ultimos

Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques

2022-06-25 – 2022-06-25

18 18 EUR – 9h30/11h15 : ateliers d’éveil musical. 9h30/10h30 : pour les 0/3 ans. 10h30/11h15 : pour les 4/6 ans. Ateliers animés par Récréa Music. Inscription obligatoire.

– 17h/18h : artistes en herbe. Restitution des ateliers d’éveil de Récréa Music. Suivie par des classes de l’école.

– 18h30/22h : apéro musical et repas fermier et local. Animés par les bandas « Fanfarmonie ça dépend des jours », « La Fanfare de l’ours » et « Los Campaneros Banda ».

– 22h/1h : concerts Los Ultimos et Funky Style Brass.

– 1h/4h : podium Easy Fiesta.

