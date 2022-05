30 ans de fête de la musique, 31 affiches Bibliothèque de Genève, 16 juin 2022, Genève.

Conférence du cycle « Jeudis midi de l’affiche » 16 Juin 2022 de 12h15 à 13h Entrée libre Début de la conférence à 12h15 Environ 45 min, suivies d’un échange Comment trouver l’image qui incarnera cette fête populaire? Comment donner les mots clés aux graphistes, les accompagner dans leurs recherches d’univers graphiques, comment choisir? De la mise au concours de l’identité visuelle à la rédaction des briefs en passant par la présentation des affiches, tour d’horizon de ces images qui ont incarné la Fête depuis sa création (ou presque). Sarah Margot est chargée de la communication de plusieurs théâtres, puis de La Bâtie-Festival de Genève pendant 8 ans, et depuis 2015 de celle du Service culturel. En lien avec cette conférence: Exposition «Quand la musique s’affiche» du 9 juin au 15 juillet 2021 à La Musicale, 1er étage de la Maison des arts du Grütli. [http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/30-ans-de-fete-de-la-musique-31-affiches/](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-la-bibliotheque/30-ans-de-fete-de-la-musique-31-affiches/) Bibliothèque de Genève – Salle du catalogue Promenade des Bastions 1 1205 Genève —————————————————————————– **Les Jeudis midi de l’affiche** Rencontrez celles et ceux qui font les affiches culturelles et publicitaires de Genève et sa région. Graphistes, illustrateurs, historiennes, professionnel-le-s de la conservation et de la communication : les spécialistes de l’affiche suisse vous présentent leur travail. Découvrez la riche collection conservée par la Bibliothèque de Genève, plus de 130 000 affiches, dont une partie est recensée sur le portail de la Bibliothèque nationale.

0.-

Avec Sarah Margot, responsable de communication, Service culturel de la Ville de Genève

