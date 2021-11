Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix 30 ans de culture, d’innovation et de pédagogie avenue des Nations Unies La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

30 ans de culture, d’innovation et de pédagogie avenue des Nations Unies La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 7 décembre 2021, Roubaix. 30 ans de culture, d’innovation et de pédagogie avenue des Nations Unies

du mardi 7 décembre au mercredi 8 décembre à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Jour 1 : Qu’est-ce qu’une école de design ? ——————————————- ### Des arts appliqués au design : typologie des écoles aux origines d’une discipline Rencontre avec Léa Fauquembergue, enseignante d’arts appliqués à l’ésaat sur les prémices des formations d’arts dans les écoles du ministère de l’Éducation Nationale. ◼ Mardi 7 décembre 2021, 10h30 – 12h00, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix Accès libre dans la limite des places disponibles. ### Faire école : vers une globalisation des formations en design ? Une rencontre qui évoquera les évolutions de l’enseignement du design. ◼ Mardi 7 décembre 2021, 14h00 – 15h30, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix Accès libre dans la limite des places disponibles ### Le nouveau Bauhaus, une histoire ancienne ? Rencontre avec Richard Klein, architecte DPLG, docteur en histoire de l’art, sur l’apport et les répercussions de l’école du Bauhaus dans l’enseignement du design. ◼ Mardi 7 décembre 2021, 15h30 – 16h30, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix Accès libre dans la limite des places disponibles Jour 2 : Histoire de l’ésaat —————————- ### L’ENSAIT, aux origines de l’ésaat Rencontre avec Sylvie Acheré, guide conférencière, docteure en Histoire de l’Art contemporain, sur l’origine de l’école et de ses liens avec l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textile voisine. ◼ Mercredi 8 décembre 2021, 10h00 – 11h15, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix Accès libre dans la limite des places disponibles ### Des collections : un patrimoine à partager Alexandre Alibrandi et Olivier Bousquet, enseignants d’arts appliqués à l’ésaat, reviendront sur le fonds de moulages en plâtre et les collections d’entomologie que l’école exploite pour ses activités pédagogiques. ◼ Mercredi 8 décembre 2021, 11h15 – 12h30, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix ### L’esprit de l’école Rencontre avec Jane Lacascade, proviseure de l’ésaat au moment du déménagement de 1991, avenue des Nations Unies. ◼ Mercredi 8 décembre 2021, 14h30 – 15h30, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix ### L’architecture de l’ésaat Rencontre avec Gilles Neveux, architecte-urbaniste, sur la conception du bâtiment qui accueille l’école depuis 1991, 539 avenue des Nations Unies à Roubaix. ◼ Mercredi 8 décembre 2021, 15h30 – 16h30, à l’auditorium Daniel Motte de La Piscine – musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix ### Informations pratiques : Cet événement fait l’objet d’un format hybride : Il est accessible gratuitement sur place dans la limite des places disponibles à : LA PISCINE – MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT, 23, rue de l’Espérance 59100 ROUBAIX RÉSERVATIONS : [[http://form.jotform.com/213283581651052](http://form.jotform.com/213283581651052)](http://form.jotform.com/213283581651052) Il est diffusé en direct en visio-conférence, via la plateforme Twitch : [www.twitch.tv/l\_esaat\_a\_30\_ans/](http://www.twitch.tv/l%5C_esaat%5C_a%5C_30%5C_ans/)

Cet événement fait l’objet d’un format hybride : Il est accessible gratuitement sur place dans la limite des places disponibles. RÉSERVATIONS : http://form.jotform.com/213283581651052 ou diffusion en direct via Twitch : www.twitch.tv/l_esaat_a_30_ans/

L’ésaat vous invite à découvrir certaines des plus belles pages de la grande histoire des formations en design et l’originalité de celles qui ont été écrites à Roubaix lors de 2 journées de rencontres La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T16:30:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix