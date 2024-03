30 ans de créations Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 18 septembre 2024.

30 ans de créations Exposition de l’association La Palette 18 – 29 septembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

L’association la Palette est une association de peintres amateurs qui propose des cours de dessin, aquarelle, huile/acrylique, pastel, modelage, collage, tous niveaux confondus. Elle souhaite mettre en place un cours de dessin intergénérationnel pour la rentrée prochaine. Elle fêtera ses 30 ans d’existence en 2024 !

Visite artistique le vendredi 20 septembre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

