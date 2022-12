30 ans de cirque conrtemporain – Regards de Philippe Cibille Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône En véritable autodidacte, Philippe Cibille a consacré 45 ans à la photographie de spectacle, toujours en quête de perfection, d’esthétisme et d’émotion.

Après avoir écumé les festivals de la région de Nancy dont il est originaire, il s’installe à Paris dans les années 1980 et fréquente les clubs de la capitale, photographiant sans relâche les légendes du jazz pour la revue Jazz Hot. En 1989, sa rencontre avec le cirque Archaos constitue un vrai choc artistique. Il se consacre dès lors à fixer sur la pellicule la figure du nouveau cirque contemporain.

Fervent défenseur de cet art hybride, en mutation, Philippe Cibille saisit comme personne la perfection des gestes, la beauté des corps métamorphosés et l’essence même des spectacles présentés.

Philippe Cibille a sillonné les chemins du cirque contemporain depuis 1989 et avec chaque artiste, chaque compagnie, il a créé une relation forte de complicité. C'est à travers le regard poétique de Philippe Cibille que vous voyagez dans l'intime et le spectaculaire de plus de cinquante compagnies qui ont fait et qui font du cirque contemporain un art total, créatif, ouvert et accueillant.

