30 ans ! Cult Collective Night avec Plaisirs Partagés



2022-10-14 21:30:00 – 2022-10-14 05:00:00

10 10 EUR À l’occasion des 30 ans de la Cave à Musique, en partenariat avec l’association Plaisirs Partagés !

La nouvelle association clunysoise Plaisirs Partagés, composée notamment d’anciens membres de l’association lyonnaise Exoria est née d’un besoin essentiel de proposer des projets gravitants autour de la musique électronique dans son large spectre, incluant tous les autres domaines artistiques. Une identité lumineuse avec de nombreux talents à connecter pour vous transporter …

Six Ou Sept

Talent du mouvement tekno, Six Ou Sept a sût prouver à travers une multitude de performances qu’il maîtrise son art. Sa musique à atmosphère personnelle et aux kicks imposants lui a valu une ascension et de nombreuses dates en France et en Europe dans des fêtes libres, des clubs, des festivals.



https://www.facebook.com/Sixouseptlive



CHÔKÔ

Amoureux de la musique par le métal puis l’univers underground, plus particulièrement, la free party lui font essayer la MAO et mettre en forme ses idées dans un style déjà relativement personnel. Acid Division, Enko et Mis Gato l’inspire à développer son style vers une acid tribe qui lui est propre. Des sonorités spatiales mêlées à un kick vibrant et un groove fluide et entraînant, bienvenue dans l’atmosphère de Chôkô !



https://www.facebook.com/ChoKo976



BANDIKOOT

Inspiré par le milieu underground, BanDiKooT affine son style en alliant hardware et software pour créer une tekno dynamique à l’atmosphère sombre et envoûtante, guidée par des kicks lourds et distordus. Son live set oscille entre périodes planantes enchaînées de moments destructeurs



https://www.facebook.com/Bandikoot303



SeveruS

SeveruS vous propose de multiples contrastes sonores aux racines underground et influences actuelles. Un live dancefloor avec un style unique rempli d’harmonies et de surprises au sound design complexe. Soyez certains de vivre une expérience unique à travers des immersions variées.



https://fr-fr.facebook.com/SeverusOkuma



L’ART CÈNE

Difficilement définissable, la musique de L’Art Cène s’assume comme étant expérimentale et initiatique. Alliant habilement la techno avec l’étrange, il aime créer l’inconfort, susciter le questionnement, comme une invitation à sombrer dans les abysses de son univers musical.

L’Art Cène c’est avant tout un procédé artistique, qui se veut personnel, introspectif et torturé



https://www.facebook.com/LArtCene



