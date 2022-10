30 ans ! Cocléamama par le Grand Chahut Collectif, 19 octobre 2022, .

30 ans ! Cocléamama par le Grand Chahut Collectif



2022-10-19 – 2022-10-19

À l’occasion des 30 ans de la Cave à Musique !

De 1 à 5 ans – durée 40 mn.

COCLÉAMAMA par le Grand Chahut Collectif

Crest (26), poème sonore et visuel

La cochlée, ce coquillage invisible niché au creux de notre oreille, s’est remplie de liquide lorsque nous, animaux marins, nous sommes adaptés à la vie terrestre transformant ainsi notre sens de l’équilibre et celui de l’audition. Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre marche nous invitons les spectateurs petits et grands à tendre l’oreille et s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamis du ressac, orgues- pieuvres, aquaphone, forêt d’algues sonore…

La rencontre de ces instruments de musique originaux et la dimension magique des ombres et des lumières tissent les liens sensibles entre nos mémoires de vie aquatique et nos rêves de vie terrestre, évoquant notre petite et grande histoire.

Anne Montagard & Amanda Gardone > musiciennes et conceptrices

Elise Gascoin, plasticienne-marionnettiste (ombre & lumière) et conceptrice



https://www.facebook.com/Grand-Chahut-Collectif-221616477906980/

+

ATELIER UNIVEIL par Bénédicte Voyer

Enquête scientifique et ludique

De 6 à 13 ans – de 16h30 à 18h – tarif 2€

+

L’AFGHAN BOX de Claire JOLY & Miguel CORREIA – Mâcon

Revenons au sources de la photographie, pas de celles qui défilent à grande vitesse sur nos écrans, mais de celles que l’on faisait il y a 100ans dans nos rues. L’Afghan Box, Street Box, ou encore Camera Minutera, c’est selon les continents, est une chambre photographique mais aussi chambre noire de développement, cette boite magique permet d’obtenir une photo en noir et blanc sur papier argentique en quelques minutes.

Réalisé entièrement en récupération par l’artiste plasticien Miguel Correia d’après une idée de Claire Joly, Photographe. C’est une expérience photographique originale et hors du commun que ces deux artistes partagent et proposent dans l’enceinte de la Cave à Musique. Faites-vous tirer le Portrait et abandonnez les selfies le temps d’un soir !

https://www.facebook.com/stockdproject

cath@cavazik.org +33 3 85 21 96 69 https://www.cavazik.org/

