Les dimanches chantants 30 Allées Marines Capbreton, 15 octobre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Vous serez dirigé d’une main de maître par Marie So et Christophe Trottet qui accompagneront sur scène sur 4 ou 5 nouvelles chansons. Nous vous fournissons les paroles. Ensuite Marie So s’occupe de vous guider..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:30:00. EUR.

30 Allées Marines Salle municipale

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



You’ll be led by Marie So and Christophe Trottet, who will accompany you on stage on 4 or 5 new songs. We provide the lyrics. Marie So will then guide you.

Le guiarán Marie So y Christophe Trottet, que le acompañarán en el escenario en 4 ó 5 canciones nuevas. Nosotros te proporcionaremos la letra. A continuación, Marie So te guiará.

Sie werden von Marie So und Christophe Trottet, die Sie auf der Bühne bei 4 oder 5 neuen Liedern begleiten, meisterhaft angeleitet. Wir stellen Ihnen die Texte zur Verfügung. Dann übernimmt Marie So die Aufgabe, Sie zu führen.

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI LAS