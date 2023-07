Le Comptoir de Mathilde : week end Animations d’été 30 allée Le Grand Deves Tulette, 5 août 2023, Tulette.

Tulette,Drôme

Venez vous amuser en famille au Comptoir de Mathilde de Tulette.

Au programme : dégustations et ventes de produits locaux, jeux pour toute la famille, château gonflable pour les enfants, photobooth ….

2023-08-05 10:00:00 fin : 2023-08-06 19:00:00. .

30 allée Le Grand Deves Boutique Le Comptoir de Mathilde

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have fun with the whole family at Comptoir de Mathilde in Tulette.

On the program: tastings and sales of local produce, games for all the family, bouncy castle for children, photobooth…

Ven a divertirte con toda la familia al Comptoir de Mathilde en Tulette.

En el programa: degustaciones y venta de productos locales, juegos para toda la familia, castillo hinchable para niños, photobooth…

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie im Comptoir de Mathilde in Tulette.

Auf dem Programm stehen Verkostungen und Verkauf von lokalen Produkten, Spiele für die ganze Familie, eine Hüpfburg für Kinder, eine Fotobox …

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence