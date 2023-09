Rando pique-nique Istres entre-ville et nature 30 Allée Jean Jaurès Istres, 28 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Découvrez la ville médiévale d’Istres et ses étangs, lors d’une randonnée périurbaine, accompagnée par Elodie, guide conférencière. Une randonnée commentée, entre patrimoine naturel et historique, avec une pause repas aux accents provençaux.

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 14:00:00. EUR.

30 Allée Jean Jaurès Office de Tourisme d’Istres

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the medieval town of Istres and its ponds on a peri-urban hike accompanied by Elodie, a tour guide. A guided walk through natural and historical heritage, with a Provencal-style lunch break

Descubra la ciudad medieval de Istres y sus estanques en un recorrido a pie por los alrededores de la ciudad, acompañado por la guía Elodie. Un paseo guiado por el patrimonio natural e histórico, con una pausa para comer al estilo provenzal

Entdecken Sie die mittelalterliche Stadt Istres und ihre Teiche auf einer Stadtrandwanderung, die von Elodie, einer Fremdenführerin, begleitet wird. Eine kommentierte Wanderung zwischen Natur- und Geschichtserbe mit einer Essenspause mit provenzalischen Akzenten

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Istres