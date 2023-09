Les secrets de l’église Notre Dame De Beauvoir et du Mont Golgotha 30 Allée Jean Jaurès Istres, 18 octobre 2023, Istres.

Découvrez l’église Notre Dame De Beauvoir, son histoire, son évolution et ses symboliques à travers une visite commentée par Gilbert Chalençon, guide et spécialiste de la Provence..

Discover the history, evolution and symbolism of Notre Dame De Beauvoir church with a guided tour led by Gilbert Chalençon, guide and Provence specialist.

Descubra la historia, la evolución y el simbolismo de la iglesia Notre Dame De Beauvoir con una visita guiada por Gilbert Chalençon, guía y especialista en Provenza.

Entdecken Sie die Kirche Notre Dame De Beauvoir, ihre Geschichte, ihre Entwicklung und ihre Symbolik bei einer Führung mit Gilbert Chalençon, einem Fremdenführer und Provence-Spezialisten.

