Visite en espagnol de Montpellier : « El Mikvé, una joya preservada ».

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:00:00.

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000



Spanish tour of Montpellier: « El Mikvé, una joya preservada » (The Mikvé, a preserved jewel)

La mikve medieval de Montpellier, baño ritual judío de purificación que data del siglo XIII, es testigo de la importancia de la comunidad judía, que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la influencia de Montpellier.

Spanischsprachige Tour durch Montpellier: « El Mikvé, una joya preservada » (Die Mikwe, eine bewahrte Perle)

