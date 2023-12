CARTE BLANCHE CULTURELLE TERRE DE CAMARGUE 30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’Office de Tourisme de Montpellier invite les Offices de Tourisme partenaires de la candidature de Montpellier en tant que Capitale Européenne de la culture 2028 lors de Cartes Blanches à partir du 25 novembre !.

2023-12-06 10:00:00 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

30 allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Montpellier Tourist Office is inviting the partner Tourist Offices of Montpellier’s bid to become European Capital of Culture 2028 to join us for Cartes Blanches from November 25!

La Oficina de Turismo de Montpellier invita a las Oficinas de Turismo asociadas a la candidatura de Montpellier a Capital Europea de la Cultura 2028 a participar en Cartes Blanches a partir del 25 de noviembre

Das Fremdenverkehrsamt von Montpellier lädt die Fremdenverkehrsämter, die Partner der Bewerbung Montpelliers als Europäische Kulturhauptstadt 2028 sind, ab dem 25. November zu « Cartes Blanches » ein!

