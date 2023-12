Cet évènement est passé L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Partez pour un voyage dans le passé médical de la ville. Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la médecine vous amenant à l’amphithéâtre St-Côme, dédié à l’enseignement chirurgical, et à l’incontournable faculté de médecine fréquentée par Rabelais, Rondelet ou Nostradamus, en passant par la pharmacie de la Miséricorde. En chemin, vous traverserez aussi l’ancien quartier étudiant, autour de la Panacée. INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un adulte au moins (offre réservée au cadre familial), guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide. EUR.

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

