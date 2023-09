ANIMATION TRADITIONS CAMARGUAISES – CULTURE ET VOUS 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 12 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas l’animation camarguaise dans le hall d’accueil de l’Office de Tourisme de Montpellier le jeudi 12 octobre de 15h à 18h, en présence de Geoffrey SABATIER de la fédération française de courses camarguaises.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the Camargue animation in the reception hall of the Montpellier Tourist Office on Thursday October 12 from 3pm to 6pm, in the presence of Geoffrey SABATIER from the French Camargue Racing Federation

No se pierda la animación Camarga en el salón de recepciones de la Oficina de Turismo de Montpellier, el jueves 12 de octubre de 15.00 a 18.00 horas, con Geoffrey SABATIER, de la Federación Francesa de Carreras de Camarga

Verpassen Sie nicht die Camargue-Animation in der Empfangshalle des Fremdenverkehrsamtes von Montpellier am Donnerstag, den 12. Oktober von 15 bis 18 Uhr, in Anwesenheit von Geoffrey SABATIER vom französischen Verband der Camargue-Rennen

