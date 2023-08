JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS – LE CENTRE HISTORIQUE ACCESSIBLE À TOUS 30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 24 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

A l’occasion du week-end de la Journée Mondiale des sourds, l’Office de Tourisme organise 2 visites en LSF avec notre guide partenaire Françoise CASAS le dimanche 24 septembre.

2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 12:00:00. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On the occasion of the World Day of the Deaf weekend, the Tourist Office is organizing 2 tours in LSF with our partner guide Françoise CASAS on Sunday September 24

Con motivo del fin de semana del Día Mundial de las Personas Sordas, la Oficina de Turismo organiza 2 visitas guiadas en LSF con nuestra guía colaboradora Françoise CASAS el domingo 24 de septiembre

Anlässlich des Wochenendes des Welttages der Gehörlosen organisiert das Fremdenverkehrsamt am Sonntag, den 24. September, 2 Besichtigungen in LSF mit unserer Partnerführerin Françoise CASAS

