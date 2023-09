STREET ART, VUE D’ENSEMBLE 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 22 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Vélos qui semblent s’échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question toutefois se pose : est-ce de l’art ou du vandalisme ?.

2023-08-22 17:30:00 fin : 2023-08-22 19:30:00. EUR.

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Bicycles that seem to escape from walls, facetious mosaics, graffiti on rooftops and a host of collages decorate Montpellier on a daily basis, turning the city into a vast open-air museum. But the question remains: is this art or vandalism?

Bicicletas que parecen escapar de las paredes, mosaicos traviesos, grafitis en los tejados y un sinfín de collages decoran Montpellier a diario, convirtiendo la ciudad en un inmenso museo al aire libre. Pero la pregunta sigue siendo: ¿se trata de arte o de vandalismo?

Fahrräder, die den Wänden zu entfliehen scheinen, verspielte Mosaike, Graffiti auf den Dächern und zahlreiche Collagen schmücken Montpellier im Alltag und machen die Stadt zu einem großen Freilichtmuseum. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es sich dabei um Kunst oder Vandalismus handelt

Mise à jour le 2023-08-10 par OT MONTPELLIER