LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D’ARCHITECTURE 30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 17 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La visite des cours d’hôtels particuliers vous offre l’opportunité de découvrir l’évolution de la demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXè siècle..

2023-08-17 10:00:00 fin : 2023-08-17 12:00:00. EUR.

30 allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The visit of the courtyards of private mansions offers you the opportunity to discover the evolution of the house in Montpellier, from the Middle Ages to the 19th century.

La visita a los patios de las mansiones privadas permite descubrir la evolución de la casa en Montpellier desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

Die Besichtigung der Innenhöfe von Privathäusern bietet Ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung des Wohnens in Montpellier vom Mittelalter bis zum 19.

